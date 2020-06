Arrêt des travaux de la boucle du Fouladou : le Conseil communal de la jeunesse de Médina Yoro Foula en colère…

Le Conseil communal de la jeunesse de Médina Yoro Foula est très en colère contre l’arrêt des travaux de la boucle du Fouladou. En effet, des travaux de construction d’une route bitumée appelé la boucle du Fouladou pour sortir le département de l’enclavement, sont à l’arrêt.



À en croire Mamadou Saïdou Mballo, président du conseil communal de la jeunesse « le début des travaux avait suscité beaucoup d’espoir pour les populations. Mais hélas ! Nous voyons cet espoir de voir le goudron s’éloigner peu à peu, comme en témoigne l’arrêt du chantier par l’entreprise chargée des travaux. Actuellement, nous ne savons pas à quel saint nous vouer. On espérait beaucoup de choses avec le président Macky Sall mais nous constatons que la montagne a accouché d’une souris. Nos espoirs sont bafoués... »



Récemment, le collectif des cadres du département avait élevé la voix pour le même motif en alertant les autorités étatiques sur ce dossier.



Avec le coronavirus, se désole-t-il, « on ne peut plus évacuer nos malades en Gambie car la route menant à Kolda n’est pas facile avec l’hivernage. Aujourd’hui, on nous a interdit l’accès en Gambie faute de covid-19. Par exemple, un jeune a perdu la vie à cause d’un problème d’évacuation car c’était impossible de le faire en Gambie. Les travaux inachevés ont occasionné des inondations à Médina Yoro Foula ».







Aujourd’hui les jeunes réclament la reprise des travaux, le démarrage du chantier de promo villes et des nominations au sein de la jeunesse. Il précise « aujourd’hui, notre département est le grenier de la région de Kolda et le nouveau bassin arachidier du pays, donc nous méritons des routes bitumées... »