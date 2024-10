Arrestations tout azimut « Les mêmes lois liberticides utilisées par le président Macky SALL pour persécuter les opposants, les journalistes et les activistes sont toujours en place et la répression continue » (Seydi Gassama)  

"En matière de respect des libertés publiques, la rupture attendue n'a pas encore eu lieu. Les mêmes lois liberticides utilisées par le président Macky SALL pour persécuter les opposants, les journalistes et les activistes sont toujours en place et la répression continue, a d'emblée déclaré dans un post sur X, le directeur exécutif d'Amnesty International.



Selon Seydi Gassama, « toutes ces lois, ainsi que les pratiques policières et administratives, doivent être mises en conformité avec les normes et standards internationaux ». Fort de ce constat, M. Gassama de marteler. « En attendant, le ministre de la justice doit instruire le parquet d'arrêter les poursuites pénales contre ceux qui exercent ces libertés. »