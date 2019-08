Évoquant les problèmes relatifs à la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz et les arrestations récentes liées à l’affaire, notamment celles du journaliste Adama Gaye et de l'activiste Guy Marius Sagna, la responsable républicaine Thérèse Faye n’y est pas allée avec le dos de la cuillère pour asséner ses vérités.



Invitée à Rfm matin de ce lundi 5 août, Thérèse Faye a d’abord convoqué la constitution : ‘’On peut s’exprimer sur la gestion de l’État, mais en prenant soin de la forme et de la manière. La constitution exige une certaine démarche quand on parle du gouvernement’’, a-t-elle soutenu. Par ailleurs, la responsable politique déplore l’attitude de la société civile qui selon elle, n’est pas constante sur la question. ‘’J’ai vu que des acteurs de la société civile ont un double langage par rapport à cette affaire’’, relèvera-t-elle.



Sur le cas Adama Gaye, la directrice générale de l’Agence de la case des tout petits s’est voulue plus claire en avançant un exemple. ‘’Le président Macky Sall au delà de son statut de Chef d’État, donc en tant que citoyen simple, est père de famille qui a presque 60 ans. Imaginez qu’il soit votre parent ou celui d’autrui, cela plairait-il à quelqu'un que l’on insulte son père à travers les réseaux sociaux. Essayez d’être à sa place et vous comprendrez que ce n’est pas respectueux’’.



La directrice générale de l’Agence nationale de la Case des tout-petits restant sur sa lancée, ajoute : "on peut bien livrer sa pensée sans fouler au pied les institutions. Les publications de Adama Gaye, nous les voyons et les lisons. Aujourd’hui, on nous parle de liberté d’expression, mais il faut comprendre que l’article 10 de la constitution nous dit clairement que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’image, la marche pacifique pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte à l’honneur d'autrui ou à des considérations d’ordre public. Adama Gaye n’a pas agi ainsi..."



"Le président de la République a une famille, des militants et des sympathisants qui l’ont choisi pour diriger ce pays. Donc quiconque se lève pour tenir des propos déplacés à son égard devrait être traduit devant les juridictions conformément à l’article 80 qui punit l’offense au Chef de l’État", soutient la mairesse de Diarrère.



Interpellée d’ailleurs sur le débat autour de cet article que d’aucuns jugent désuet, Thérèse Faye laisse entendre que les dérives doivent être encadrées par des mécanismes. ‘’Ce dont on accuse Adama Gaye pourtant, il le nie en soutenant que son compte a fait objet de piratage. Il ne faut pas se voiler la face, le Président de la République est la première personnalité de l’État, c’est une institution, nous ne devrons pas permettre que des gens puissent l’insulter à tout-va", peste la responsable politique.



"Pour ce qui est de l’incarcération de Guy Marius Sagna comme celle du journaliste Adama Gaye, j’encourage la justice de mon pays à faire son travail, il faut que les dérives cessent", confie Thérèse Faye. Aucun Chef d'État du Sénégal n’a subi des charges attentatoires à son honorabilité comme l’est en train de subir Macky Sall depuis que le Sénégal est indépendant. Et pourtant, il est en train de faire des efforts considérables. Je suis pour le maintien de l’article 80", a conclu la responsable politique...