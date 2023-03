Arrestation et libération de membres de Pastef : Le procureur général a fait le point

Membre du MFDC, Bourama Diémé, en charge de la massification de Pastef à Tenghory a été interpellé sur la Vdn.Sa mision selon le Procureur général était d'organiser le chaos le 30 mars prochain à l'occasion de la comparution d'Ousmane Sonko lors du procès en diffamation contre le ministre du Tourisme.



Il a souligné que la manifestation a été organisée par Youssouph, Khady Sané, Idrissa Sagna, Aliou Badji dans le groupe whatsapp de Pastef Tenghory. Le modus operandi est de s'attaquer à des personnalités publiques.

Crime d'atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique.



Le second selon le procureur général, c'est Famara Ndoucouma Mané, lui aussi membre du commando.

Toutefois, le Parquet a jugé nécessaire de libérer les élèves arrêtés dans le cadre des manifestations. Idem pour Waly Bodian chargé de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko et d'autres responsables qui ont été libérés mais portent le bracelet électronique pour des raisons socio-professionnelles comme El Malick Ndiaye, secrétariat national chargé de la communication.