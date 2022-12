Arrestation des députés du PUR/ Bara Gaye, YAW: «Il veulent l’absence de nos collègues pour avoir la majorité sur le vote de la motion de censure, mais nous ne laisserons pas cette forfaiture passer… »

La coalition Yewwi Askan Wi est présentement en conférence de presse après l’arrestation des députés Massata SAMB et Mamadou Niang, membres du parti de l’unité et du rassemblement (PUR). Ces deux parlementaires devraient être présentés devant le parquet demain. Ils ont d’ailleurs dénoncé cette procédure judiciaire qui ne prend pas en compte leur immunité parlementaire.



Leurs camarades de Yewwi Askan wi, à travers la conférence des leaders, se sont indignés de cette procédure. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Habib Sy, ont donné la parole au député Bara Gaye qui avertit: « Nous savons tous que cette forfaiture ne passera pas parce que nous ferons face à ce régime et nous ne laisserons pas piétiner les droits de nos collègues ».



En à croire le député-maire de la commune de Yeumbeul Sud, les députés de l’opposition seront derrière leurs deux collègues incriminés et seront déterminés à préserver leur sièges parlementaires.