Arrestation des braqueurs de l’Agence de Poste de Koumpentoum : Les précisions du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale.

Alors que l’information faisant état de l’arrestation des braqueurs ayant participé au vol à main armée ayant conduit à la mort de l’Adjudant-major Tamsir Sané a été ébruitée ce matin, le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale a tenu à apporter des précisions.

En effet, informe la maréchaussée, suite au meurtre du commandant de la brigade de Koumpentoum survenu le vendredi 26 juillet 2019 lors de la tentative de vol à main armée du bureau de la Poste de la localité, le rideau de surveillance et d'interception installé par les unités de la gendarmerie nationale a permis de procéder à l'interpellation de dix-neuf (19) personnes dans différentes localités.

Les investigations ont permis d'établir que parmi les personnes interpellées, sept (07) ont activement participé à ce braquage.

Aussi, indique la même source, ces informations sont-elles mises à la disposition de la presse et de l'opinion pour éviter toute violation du secret de l'enquête et préserver les chances de boucler de manière exhaustive les investigations qui se poursuivent.