Arrestation de sénégalais en Guinée : « Il faut dissocier les faits… Ils ont été arrêtés dans un autre contexte »

C’est une précision de taille que Valdiodio Ndiaye a tenu à faire sur l’arrestation de 46 sénégalais en République de Guinée. À en croire l’acteur de la société civile pour les élections, nos concitoyens ont été interpellés sur la base d’un contexte différent de celui lié à la tenue des manifestations. Venu prendre part au point de presse organisé sur la situation qui prévaut en Guinée par le Front national pour la défense de la constitution (Fndc) et les organisations de la société civile, Valdiodio Ndiaye d’indiquer qu’ils n’ont pas été liés à ces manifestations ». Selon lui, cela impliquerait un parfait « mépris du peuple de la Guinée qui est suffisamment alerte et conscient pour se mobiliser » et va aussi « impacter négativement sur les relations entre les deux pays et prendre des dimensions d’Etat : ce qui n’est pas le cas ».

À ce titre, il invite les uns et les autres à dissocier les faits pour éviter une crise diplomatique entre les deux pays frères.