Arrestation de l'activiste Guy Marius Sagna : Me Khoureychi Ba parle d'acharnement sur son client.

L'activiste Guy Marius Sagna a été appréhendé ce matin devant la préfecture de Dakar, alors qu'il venait déposer une lettre d'information pour des étudiants du privé qui veulent organiser une marche le vendredi 14 août 2020. Il a été conduit à la police centrale de Dakar par les limiers.



Son défenseur Me Khoureychi parle d'acharnement sur son client. " Mon client était venu déposer une simple lettre d'information pour des étudiants. Nous ne savons pas encore les raisons, d'autant plus qu'il a été le seul à être interpellé et conduit à la police", a-t-il fait savoir.



Il ajoute " maintenant, je suis en train d'être en contact avec les autorités qui ne sont pas sur place. Ce qui veut dire qu'ils sont en conclave quelque part justement pour statuer sur ce cas".



À cet effet, la robe noire espère d'être édifiée sur l'arrestation de son client...