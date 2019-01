Arrestation de jeunes khalifistes : leurs camarades avertissent Macky Sall

Nous sommes au regret de constater que le pays est en train de sombrer dans le totalitarisme. Depuis quelques semaines, le régime autocratique de Macky SALL est pris par on ne sait quelle panique l'amenant à procéder par une chasse à l'homme ciblée vers la jeunesse de l'opposition en particulier les jeunes khalifistes. Après avoir saccagé et mis en état de siège la permanence des khalifistes, Macky Sall et ses sbires ont entrepris une opération de harcèlement, d'intimidation et de liquidation à l'égard de nos jeunes militants et sympathisants. Ordonnée en haut lieu et exécutée nuitamment par un bras armé politisé nous rappelant les sombres moments des goulags staliniens et du nazisme, l'opération illégale a conduit à la séquestration d'une dizaine de nos jeunes. Les seules motivations de ces prises d'otage sont le payement d'une rançon par le silence et la passivité devant ses forfaitaires. Oui nous sommes prêts à payer la rançon mais par notre sang et au prix de notre vie.

Nous tenons pour seuls responsables Macky Sall et son obligé de ministre de l'intérieur de tout ce qui pourrait arriver à nos camarades, sains et saufs avant leur embastillement.

Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous nos détenus politiques dans les plus brefs délais .

Nous alertons et prenons pour témoin, l’opinion nationale et internationale, les autorités religieuses et coutumières ainsi que toutes personnes éprises de paix de l'imminence de notre réaction si cette cabale ne cesse pas immédiatement.

Que Macky Sall se le tienne pour dit- sans justice il ne peut y avoir de paix. À son terrorisme institutionnel, nous répondrons par la résistance qui devient une obligation.



Jeunesses Khalifistes