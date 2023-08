Arrestation de PAN: « quand un journaliste pose un acte délictuel, il doit y répondre ».

Le ministre des affaires étrangères, Aissata Tall Sall a apporté plus d’éclairage sur l’incarcération du journaliste d’investigation Pape Alé Niang qui a été récemment placé sous mandat de dépôt pour appel à l’insurrection. Selon l’autorité, le patron de Dakaramatin est tombé sous le coup d’acte délictuel posé.



« Le journaliste comme l’homme politique est un citoyen et quand il pose un acte délictuel, il y répond. Pape Alé Niang n’a jamais été inquiété dans l’exercice de sa profession de journaliste mais dans des déclarations et faits délictuels qu’il a posés», a soutenu le ministre qui faisait face, ce 3 août, aux journalistes dans le cadre des rendez-vous entre le gouvernement et la presse. S’adressant à ses confrères, le ministre les invite à faire preuve de discernement entre l’exercice de sa profession de journaliste et son engagement politique qui, selon l’autorité, a des limites.