Arrestation de Guy Marius et Cie : des organisations de la société civile dénoncent et demandent leur libération

Le vote par l’Assemblée nationale de la réforme constitutionnelle supprimant le poste de Premier ministre a occasionné les arrestations d’Abdourahmane Sow, coordonnateur de la COS M23, Dr Babacar Diop, secrétaire général de FDS, Guy Marius Sagna, secrétaire administratif de FRAPP France Dégage et Ousmane Ndiaye, secrétaire général du M23. Dans un communiqué conjoint signé par la Cellule Orientation et Stratégie (C.O.S/M23), One Million March, Forces Démocratiques du Sénégal, Mouvement Reccu Fal Macky, et FRAPP France Dégage, leurs membres de dénoncé, avec la plus grande fermeté, ces arrestations brutales, injustes et arbitraires de citoyens sénégalais dont le seul tort est d’avoir exercé un droit constitutionnel : la liberté de manifestation. « Il s’y ajoute que le caractère public des séances de l’Assemblée nationale confère le droit à chaque Sénégalais de se rendre au siège de l’institution parlementaire à l’occasion du vote des lois » indiquent-ils.



Dès lors, ajoutent-ils, « la garde à vue d’Abdourahmane Sow, Dr Babacar Diop, Guy Marius Sagna et Ousmane Ndiaye relève d’une opération de prise d’otage que rien ne justifie, si ce n’est la volonté de réduire au silence, par l’intimidation et la force, de jeunes leaders qui refusent courageusement et dignement de courber l’échine face aux dérives dictatoriales du pouvoir en place ».



Pour finir, ils ont demandé leur libération immédiate et sans condition et d’interpeller par la même occasion les organisations de défense des droits de l’Homme, la communauté internationale et tous les citoyens épris de démocratie, de justice et de liberté sont vivement interpellés.