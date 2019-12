Arrestation de Guy Marius Sagna du Dr Babacar Diop et Cie / Thiès : Les FDS interpellent l'opinion internationale.

Les militants du parti les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) de Babacar Diop dénoncent avec la plus grande fermeté, l'arrestation de leur leader, de Guy Marius Sagna et de sept autres personnes lors de la marche contre la hausse du prix de l'électricité du vendredi 9 novembre 2019. D'après le porte-parole national des Fds, Serigne Assane Kane, "les neufs personnes qui sont retenues au Commissariat central de Dakar n'ont commis aucun crime". À le croire, " la répression policière et judiciaire sont les seules réponses que le régime tyrannique du Président Macky Sall compte apporter aux Sénégalais qui manifestent leur indignation devant la hausse injustifiée des prix de l'électricité".

Les sympathisants du Docteur Babacar Diop exigent la libération de leur leader et des huit autres personnes arrêtées. Ils interpellent la communauté internationale, les organismes de défense des droits de l'homme ainsi que les citoyens épris de justice et de liberté. Ces derniers comptent également passer à la vitesse supérieure les jours à venir si leurs camardes ne recouvrent pas d'ici là, la liberté...