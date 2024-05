Arrestation de Doro Gueye: Le chèque d'un milliard 200 millions... la plainte de Zakiloulahi Sow

On en sait un peu plus sur l'arrestation de l'homme d'affaires Doro Gueye, PDG, de la société Cim-Translog Suarl, hier soir au Casino de l'hôtel Terrou-Bi. Il a été interpellé, ce lundi 27 Mai par la section de recherche de la Gendarmerie, suite à une affaire d'escroquerie foncière.



Le préjudice financier est estimé à 1 milliard 200 millions de francs CFA par le plaignant. Dakaractu a obtenu une copie d'un chèque de FBNBank émis par le mis en cause, Doro Gueye, le 22 Mars 2024 à l'ordre de SIRAJ. Il semble que le chèque est revenu impayé d'où la convocation et l'arrestation de l'homme d'affaires. Il est reproché à Doro Guèye d’avoir vendu des baux sur le site de l’ancien Aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar.



Le Pdg de CIM-Translog Suarl, Doro Gueye a été arrêté, suite à une plainte de l’homme d’affaires Zakiloulahi Sow, par ailleurs Directeur général de la société Siraj Financial Holding .