Arrestation de Cheikh Bara Dolli : son frère Serigne Modou Bara Dolli déplore l’absence des leaders de Yewwi lors de son audition.

Le député Bara Dolly a été arrêté par les force de l’ordre. Son grand frère, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, présent lors de son audition, s’excuse pour les erreurs commises par son frère Cheikh Bara Dolly. Ce dernier a exposé les relations qu’il entretient avec le président Macky Sall, pour exprimer son entier regret. « Il a entendu pire, ceci n’est qu’un simple malentendu, je m’en excuse … » regrette Serigne Bara



Pour lui, la famille Dolly occupant une posture religieuse très responsable dans la ville sainte de Touba, devrait toujours donner le bon exemple, aussi il demande pardon au peuple sénégalais.



Pour lui donc, ceci devrait servir de leçon à tout un chacun et doit nous pousser a bien réfléchir avant d’agir. Certains propos injurieux ne font que bafouer nos valeurs et déstabiliser la situation morale et politique du pays.



Serigne Modou Bara Dolly ne saurait terminer son discours sans pour autant désapprouver l’absence des membres de Yewwi. Pour lui, ces derniers ont préféré rester à l’écart et laisser son frère se débrouiller tout seul...