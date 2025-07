Arrestation de Badara Gadiaga : Le Parti Rewmi dénonce et demande sa libération

L’arrestation du chroniqueur Badara Gadiaga suscite de nombreuses réactions parmi la population, la société civile et les politiciens. Après son placement en garde à vue hier, le parti Rewmi a publié un communiqué pour dénoncer ce qu'il considère comme un non-respect de la liberté d’expression. Le parti condamne cette attitude du nouveau régime et demande la libération de Badara Gadiaga.



« Le Parti Rewmi constate une récurrence des atteintes aux libertés publiques, dont la dernière est la convocation de Monsieur Badara Gadiaga. Nous condamnons cette attitude des nouvelles autorités et demandons la libération sans délai de Monsieur Badara Gadiaga. »



« Le Parti Rewmi exprime son soutien total à Monsieur Badara Gadiaga, ainsi qu’à toutes les personnes détenues pour avoir exprimé leurs opinions. La liberté d’expression est garantie par la Constitution et toute entrave à son exercice ne saurait être tolérée », peut-on lire dans le communiqué.