Arrestation d’Idrissa Seck : « Comment une personne seule peut elle être arrêtée pour attroupement » ( Avocats)

Arrêté ce matin et conduit au commissariat de la Médina, Idrissa Seck leader du parti Rewmi, a été transféré puis placé en garde en vue dans les locaux du commissariat du Plateau. Ses avocats venus s’enquérir de sa situation, ont indiqué que leur client est poursuivi pour attroupement non autorisé et que ce dernier étant seul au moment des faits, cette charge ne peut être retenue contre lui.