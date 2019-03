Arrestation après proclamation provisoire des résultats : Libération des six jeunes de Rewmi dont deux avec sursis

Les quatre jeunes (A. Niang, A.M. Thiam, C. Touré et M. Fall) arrêtés suite à la proclamation provisoires viennent d'être libérés. L'agent municipal à la mairie de Thiès-Ouest, T.F. Camara qui a été identifié dans une vidéo surveillance et A.M.Mbaye, un jeune militant qui a créé un groupe WhatsApp pour le compte du parti Rewmi ont quant à eux écopéde trois mois assorti du sursis. D'après le maire de Thiès-Ouest, " ce qui c'est passé au Tribunal devant tout le monde, c'est le droit qui a été dit". Pour rappel ces jeunes ont été arrêtés à cause des différentes manifestations après proclamation des résultats provisoires à Thiès et qui ont occasionnées beaucoup de dégâts.