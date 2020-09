Arrestation à Dakar de l'ancien régisseur de la Direction générale des Impôts du Bénin : Carlos Adohouannon est le présumé cerveau d'un détournement de 04 milliards.

Carlos Adohouannon est tombé à Dakar, renseigne le quotidien Libération dans sa livraison du jour.



Ce béninois, ancien régisseur de la Direction générale des impôts (DGI) a pris la fuite depuis le vendredi 20 septembre 2019. Il avait prétexté une mission à Ouidah, une ville située à 45 kilomètres à l’Ouest de Cotonou pour se fondre dans la nature.



Presque une année après, il est intercepté à l'aéroport de Dakar par le système Securiport et est actuellement pris en charge par la Division des investigations criminelles (DIC). L’homme était sous le coup d’un mandat international émis par Interpol.



L’ancien régisseur de la DGI béninoise devrait être renvoyé vers son pays où une enquête a été ouverte depuis sa disparition par la brigade économique et financière. Des preuves de transaction portant sur plus d’un milliard ont été trouvées chez l’un de ses proches, incarcérés depuis lors pour complicité de détournement. Ses chauffeurs, rapporte la presse béninoise lue à Dakaractu, ont reconnu avoir transporté des colis de leur patron.



C’est autant d’éléments à charge qui attendent Carlos Adohouannon qui peut, cependant, s’estimer heureux d’avoir échappé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIAT). Après avoir été mis sur le coup, ladite cour s’est déclarée incompétente dans ce dossier. Il n’empêche, l’instruction est toujours en cours.