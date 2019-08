Arrestation Adama Gaye : « Il faut qu’elle puisse servir de leçon à certains qui pensent qu’on peut être derrière son clavier et insulter à tout-va » (Dr Malick Diop, BBY)

L’incarcération du journaliste Adama Gaye pour avoir tenu des propos déplacés à l’endroit du Chef de l’État, Macky Sall, doit servir de signal fort pour toute personne animée d’une volonté de fouler au pied les fondamentaux de la République. C’est du moins, la position du responsable politique de la coalition BBY dans la commune de Fann / Point E / Amitié, le Dr Malick Diop. Selon lui, le respect fait partie des fondamentaux du pays et fait la particularité du Sénégal et il faudrait pas qu’il disparaisse du jour au lendemain. Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), Dr Malick Diop croit que les dérives notées dans le milieu politique et dans les réseaux sociaux doivent cesser. Il invite les acteurs à être plus respectueux de leur semblables et que l’arrestation du journaliste Adama Gaye serve de leçon à certains qui pensent qu’on peut être derrière son clavier et insulter à tout va. C’est valable pour le pouvoir comme pour l’opposition, relève-il. Dr Malick Diop se prononçait à l’occasion de la clôture de la calebasse de l’émergence de la Nouvelle Convergence Citoyenne des Femmes Républicaines qu’il présidait chez la présidente de l’organisation, Adja Anta Niang Touré, au Point E.