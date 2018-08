Arnaque à l’embauche : La Boad victime d’une utilisation frauduleuse de son nom

La Banque ouest africaine de développement (BOAD) est victime d’une utilisation frauduleuse de son nom, par des individus prétendant vouloir faire un recrutement de masse devant conduire à l’embauche de plusieurs dizaines de personne en son sein. Dans un communiqué diffusé sur son site, la BOAD a précisé que ces agissements sont le fait d’individus se réclamant d’un cabinet basé dans un pays membre de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Le document renseigne que ces individus prétendent, à travers des messages diffusés dans les réseaux sociaux, avoir reçu mandat de la Boad à l’effet de procéder à un recrutement de masse devant conduire à l’embauche de plusieurs dizaines de personnes au sein de notre institution. Il faut dire que La BOAD se dit victime d’une utilisation frauduleuse de son nom et apporte un démenti formel aux informations diffusées.

La banque de préciser n’avoir mandaté aucun cabinet de recrutement pour agir pour son compte. La banque rappelle qu’elle publie tous ses postes vacants sur son site internet, dans les journaux nationaux des pays de l’Union et dans les magazines panafricains et internationaux.

Toutefois, l’institution financière sous régionale annonce qu’elle ne manquera pas de saisir les autorités compétentes du pays depuis lequel agissent les suspects, et de ’’procéder aux diligences nécessaires en vue de mettre un terme à cette tentative d’arnaque à l’embauche qui porte atteinte à son image de marque et à sa réputation.



REWMI QUOTIDIEN