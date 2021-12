Armées et sécurité : Le président Macky Sall va inaugurer l’institut de défense du Sénégal.

Suivant sa création à travers le décret N°2020-1936 du 14 octobre 2020, l’Institut de défense du Sénégal est un pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur. Il sera inauguré ce jeudi par le chef des armées, le président Macky Sall sous la présence du ministre des Forces Armées et de hauts commandants du corps militaire du Sénégal. En effet, l'Institut de défense du Sénégal est placé sous le commandement du général de brigade Philippe H. A. DIA et comprend une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de doctrine.



Cet établissement à vocation internationale se fixe principalement comme mission la formation des officiers d'état-major aptes à occuper des fonctions dans un état-major en temps de paix, de crise ou de guerre, et de participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix.



Il ambitionne également la préparation des officiers supérieurs diplômés d'état-major à assumer des responsabilités de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes ou états-majors interarmées ou encore multinationaux et à tout autre poste ou s'élabore et s'exécute la politique de défense.



La contribution au développement des études et de la recherche du niveau opératif et stratégique en matière de défense et de sécurité est aussi un objectif que l’institut de défense du Sénégal s’est fixé dans le but de faire face aux aléas sécuritaires qui persistent.