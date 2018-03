Argentine : Messi ne ratera pas le choc

Indisponible pour le match amical face à l’Italie (2-0) vendredi, l’international argentin Lionel Messi (30 ans, 114 sélections et 61 buts) ne souffre plus de douleurs musculaires. Le milieu offensif du FC Barcelone affrontera bien l’Espagne mardi (21h30), pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli.



"Aujourd'hui, il s'est entraîné avec le groupe. Il pourra jouer, a annoncé le sélectionneur de l’Albiceleste, avant d’évoquer l’utilisation de son capitaine. (...) Il faut bien le comprendre, le mettre dans la situation la plus confortable et construire l'équipe adaptée. Nous devons établir cette harmonie dont le meilleur joueur au monde a besoin, ainsi qu'un entourage favorable."



Si l’Argentine y arrive enfin, ça pourrait faire très mal...