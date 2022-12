Arène nationale, point bas Tally Mame Diarra et station des eaux usées, boues de vidange de Pikine : Mamour Diallo au chevet des zones inondables du Département

Le Directeur Général de l’Office national de l'assainissement du Sénégal, Mamadou Mamour Diallo, venu s'enquérir de l'état d'avancement des projets qui ont été réalisés par l'agence dans le département de Pikine, a annoncé une série de mesures pour prendre à bras le corps le problème des inondations dans cette partie de la banlieue Dakaroise.



En effet, le département de Pikine par endroits, constitue l'épicentre des inondations depuis quelques années, a notamment expliqué Mamour Diallo. La délégation s'est rendue tour à tour à Diamaguène Sicap Mbao pour visiter le point bas de Tally Mame Diarra, la Station de pompage du projet des 10 villes Pikine, mais aussi la visite des travaux de drainage du point bas de Dominique dans le cadre du PDLI 2022 et enfin les aménagements aux alentours de l’Arène Nationale.



Cette zone pour rappel, a connu beaucoup de dommages au cours de l'hivernage alors qu’elle ambitionne de porter des infrastructures édifiantes de l’État du Sénégal, a rappelé le Dg de l'ONAS. Il a ainsi annoncé que des études sont en train d'être menées avec toutes les parties pour trouver des solutions urgentes.



Le Dg de l'Onas a fini sa visite à la station de traitement des eaux usées et des boues de vidange. Des difficultés ont été constatées dans cet établissement a-t-il aussi reconnu et des instructions données pour pallier au besoin d'investissement de cette station importante de Dakar...