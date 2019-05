Arena Blood Sport & Santé : L’association de Zoss veut 1% de la population sénégalaise comme donneur de sang

L’ancien lutteur reconverti entrepreneur est plus actif maintenant, notamment pour la cause sociale. Zoss, de son vrai nom Serigne Saliou Ngom, était en point de presse ce lundi 13 mai, au complexe Olympique club de Dakar, pour appeler tous les sénégalais à rejoindre son association qui œuvre en direction de la collecte de sang pour venir en aide aux nécessiteux.



L’ancien leader de l’écurie Door Doorat a tenu à énumérer les bienfaits pour une personne de donner son sang. Il a surtout précisé que le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr l’a soutenu dans son projet qui s’appelle Arena Blood Sport & Santé. D’ailleurs, il a été nommé ambassadeur du don de sang au Sénégal.



Leur objectif c’est d'amener au moins 1% de la population sénégalaise à donner du sang...