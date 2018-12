Arbre de noël des 4 zones de la Médina : Cheikh Bâ au cœur du social offre 1000 cadeaux aux enfants

Cheikh Ahmed Tidiane Bâ le directeur des impôts et domaines, par ailleurs directeur de la cellule d'appui pour le triomphe de Benno (CATB) et de l'association caritative proxime'Médina n'a pas dérogé à sa réputation de bienfaiteur de la médina. En effet en cette période de fête de noël, Cheikh Bâ à travers son Secrétaire général au niveau de la CATB Gallo Thiam à donné le sourire à 1000 enfants. Ainsi de la zone 1 à la zone 4 de la médina un millier de gamins ont reçu leurs précieux cadeaux en raison de 250 pièces par zone.

À travers cette action sociale, le directeur des impôts et domaines, met en oeuvre son slogan "La médina dans le cœur." Une volonté manifeste de promouvoir l'école et la jeunesse sénégalaise.