Arbre de Noël / Néné Fatoumata Tall aux enfants : « l'école doit vous servir de passerelle créative »

En cette fin d'année, le ministère de la jeunesse s’est acquitté de la tradition de l'arbre de Noël à l'endroit des enfants de son ministère. Lors de cette cérémonie, le ministre de la jeunesse a galvanisé les enfants en les invitant à la persévérance dans les classes et s’est engagée à mieux accompagner les potaches en rapport avec la phase 2 du PSE, qui s'appuie sur un capital humain qualifié. « L'école doit vous servir de passerelle créative pour nourrir et faire éclore votre intelligence, vos aptitudes en concordance avec vos futures consécrations », a souligné le ministre Néné Fatoumata Tall devant les enfants accompagnés de leurs parents et proches...