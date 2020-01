Arbre de Noël : Les enfants athlètes atteints de déficience intellectuelle couverts de cadeaux.

Le Réseau des familles de Spécial Olympics a tenu à honorer les enfants athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ce samedi 18 janvier 2020, au Cices (Centre international du commerce extérieur du Sénégal), a eu lieu la deuxième édition de la fête de fin d'année qui leur est dédiée. Un ‘’arbre de Noël’’ qui, selon les membres de ce dit réseau, contribue à aider ces jeunes et les encourager à faire preuve de courage pour pouvoir persévérer dans toutes les activités qu’elles soient sportives ou culturelles.



Ce fut une occasion de regrouper toutes les familles et les enfants pour partager des goûters en signe d'amour et leur offrir des cadeaux autant que les autres enfants.



D'ailleurs Raja Sy, la directrice nationale de Spécial Olympics Sénégal qui a été de la partie, de préciser que malgré la déficience intellectuelle de ces athlètes, ces derniers sont aptes à faire du sport. Et cela, poursuit-elle, les aident beaucoup à augmenter leurs capacités intellectuelles et leur psychomotricité. Sur ce, elle a appelé les parents à les encourager à pratiquer le sport.



Il faut noter la présence à cette fête d’une délégation composée uniquement de femmes athlètes. Laquelle va partir en compétition aux jeux olympiques prévus au Caire pour représenter le Sénégal.