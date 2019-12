Arbre de Noël : Le Centre Talibou Dabo réceptionne un bus offert par le Chef de l’État.

Le centre de Talibou Dabo a reçu ce samedi 28 décembre un cadeau et pas des moindres. Le président de la République a gracieusement offert aux enfants handicapés physiques vivant au sein de cette institution publique d’éducation et de réadaptation, un bus flambant neuf. La cérémonie de remise s’est tenue ce matin sous l’égide du ministre de la Santé et de l’action sociale. Au cours de ce moment solennel avec cette couche vulnérable, Abdoulaye Diouf Sarr n’a pas manqué de manifester son attachement à cet établissement qui est, selon lui, un centre de référence.



Aux pensionnaires de ce centre ainsi qu’à l’ensemble du personnel, le ministre d’insister sur la nécessité d’assister davantage ces enfants en faisant un clin d’œil aux partenaires et aux bonnes volontés.



Pour sa part, le directeur du centre Talibou Dabo a exprimé tous ses remerciements à l’endroit du président Macky Sall pour ce geste hautement symbolique, et le chef de ce département ministériel pour ses efforts constants dont « les réalisations sont visibles au sein du centre ».