Arbre de Noël / Kaolack : Mariama Sarr offre 400 cadeaux aux enfants des agents municipaux.

En cette fête de Noël, la mairie de Kaolack a encore renoué avec la tradition. En effet, un arbre de Noël a été organisé par la municipalité avec à sa tête, madame le maire, par ailleurs ministre de la fonction publique, Mariama Sarr.



L'édile de la commune de Kaolack, qui a présidé la cérémonie a offert 400 cadeaux aux enfants des travailleurs municipaux de ladite commune, à travers une forte mobilisation dans l'enceinte de la mairie.



Les bénéficiaires et leurs parents ont ainsi remercié madame le maire de Kaolack et le conseil municipal d'avoir pensé à eux à l'occasion de la fête des cadeaux.



Étaient présents à cette cérémonie, le Comzone de Kaolack, le commissaire de la police, le commandant des sapeurs pompiers, les partenaires etc...