Arai Tatasuo, ambassadeur du Japon au Sénégal : « Nous allons fêter nos 60 ans de collaboration avec le Sénégal »

Présent à la place de la nation ce samedi, lors de la cérémonie de lancement du compte à rebours "J-1000" des JOJ Dakar2022, l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Mr Arai Tatasuo, est revenu sur la longue relation bilatérale existant entre les deux pays. « En juillet - août 2020, le Japon accueillera les Jeux olympiques et les jeux paralympiques. Deux ans plus tard, en octobre 2022, le Sénégal accueillera pour la première fois les Jeux olympiques de la jeunesse. Une occasion de plus pour nos deux pays de collaborer étroitement au succès de ces deux évènements grandioses », a-t-il notamment déclaré. L'ambassadeur Nippon de préciser que « « Nous allons fêter nos 60 ans de collaboration avec le Sénégal... »