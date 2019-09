Arabie Saoudite-Sénégal : La coopération économique directe entre deux pays s'élève à près de 3 milliards de riyals

Le Royaume d’Arabie Saoudite a célébré hier 23 septembre sa fête nationale. Une occasion pour commémorer la création du Royaume d'Arabie saoudite par le roi Abdul Aziz en 1932. L’Ambassade du Royaume au Sénégal n’a pas dérogé à la régle. Et c’est autour d’un fabuleux cocktail que les amis du Royaume ont été invités pour la célébration de cette 89 ème édition de la fête nationale d’Arabie Saoudite.



Une occasion pour son excellence Fahd Al-Dosari, de présenter le patrimoine de son pays et de promouvoir sa riche histoire. Il est aussi revenu sur les relations séculaires entre son pays et le Sénégal « qui sont aujourd’hui à leur plus haut niveau sous le magistère du Roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud ».



L’Ambassadeur a en profité pour rappeler que la coopération économique directe de l’Arabie Saoudite avec le Sénégal en dehors de l’apport en fonds des banques islamiques internationales s'élève à près de 3milliards de riyals saoudiens, constitué d’une part de prêts non-remboursables et d’autre part de prêt concessionnel. Le diplomate qui a évoqué cette relation multiforme de la coopération, s’est réjoui de l’ouverture prochaine d'une ligne aérienne directe entre les deux pays. « Ce qui contribuera davantage à intensifier les échanges commerciaux et culturels de part et d’autre », fera t’il s’avoir.



Enfin, l’Ambassadeur a remercié le Sénégal de son soutien après les attaques qui ont eu lieu contre ses installations pétrolières. Des attaques, a fini par dire Son Excellence, dirigées en réalité vers la communauté internationale vu l’importance des hydrocarbures dans notre vie quotidienne.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr en charge de la santé qui représentait le Gouvernement, est lui aussi revenu sur la coopération entre les deux pays. Le ministre de la Justice Me Malick Sall était présent...