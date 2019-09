Arabie Saoudite : Décès en prison de l'ancien député libéral Alcaly Cissé

Détenu en Arabie Saoudite depuis 2012, le Sénégalais Alcaly Cissé est décédé dans la nuit du samedi à dimanche en détention, a annoncé son avocat Me Assane Dioma Ndiaye, qui a dénoncé un «acharnement» de la justice et une «mort programmée». L’ancien député libéral a rendu l’âme après un retour en prison «pour non paiement d’un montant de 1,5 milliard de francs Cfa de dommages et intérêts».



«Alcaly Cissé a été remis en liberté depuis octobre 2018, après avoir purgé sa peine. Mais une interdiction de sortie du territoire saoudien lui avait été imposée. Mais cette mesure coercitive ne l’empêchait pas de circuler librement en Arabie Saoudite. Il est retourné en prison après une hospitalisation, pour non paiement d’un montant de 1,5 milliard de francs Cfa de dommages et intérêts», a confirmé son avocat Me Assane Dioma Ndiaye.



Selon le conseil, l’état de santé de l’ancien député était «durablement incompatible avec la prison». Détenu en Arabie Saoudite depuis 2012, le Sénégalais Alcaly Cissé a été condamné par la justice saoudienne à une peine de 6 ans d’emprisonnement ferme. Poursuivi au départ pour le délit d’escroquerie, il a été jugé pour «des faits de maraboutage et de charlatanisme qui sont contraires, selon le juge saoudien, aux principes de l’islam et réprimés dans le droit saoudien».