Arabie Saoudite : Alcaly Cissé finalement inhumé à Djeddah...

L’homme affaires Sénégalais Alcaly Cissé qui est décédé en prison en Arabie Saoudite, il y’a à peu près un mois, a été finalement inhumé ce vendredi à Djeddha.

L’inhumation s’est déroulée en présence d’une délégation d’autorités sénégalaises conduite par l’Ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite.

Son avocat Me Abdoulaye Tine de dire que les négociations qui ont été entamées dans le but de rapatrier son corps n’ont pas abouti à cause de plusieurs raisons.

Il a été finalement inhumé à Djeddha.