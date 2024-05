Aquaculture : Dr Tening Séne dg de l'ANA en visite dans les parcs ostréicole de Mbassis et Dassilamé et offre des équipements aux GIE des femmes dudit secteur

Dans le cadre de la coopération avec l’Agence Belge de Coopération Internationale (ENABEL), la directrice de l'Agence nationale de l'aquaculture, le Dr Téning Séne à effectué une tournée à Dassilamé Sérère et à Mbassis. Ceci entre en droite ligne avec le programme de développement pour réduire le taux de chômage et pour booster l'économie dans le secteur ostréicole. La directrice de l'ANA en a profité pour fournir des équipements essentiels aux femmes qui s'activent dans les parcs ostréicole installés à Dassilamé Serere et Mbassis. Le Dr Tening Séne a également saisi l'occasion pour voir l’état d’avancement des parcs ostréicoles. Cette rencontre avec les femmes ostréicultrices a notamment permis de mieux comprendre les besoins et défis locaux. Aussi, ces femmes ont bénéficié d’une semaine de formation sur les techniques de confection de guirlandes, de pochons et de renforcement de capacités de productions. L’accent a été mis sur la promotion de pratiques durables et le soutien à la croissance économique locale grâce à une gestion plus efficace des ressources ostréicoles.



Les femmes ostréicultrices bénéficiaires ont magnifié l'impact positif de cette journée. Elles ont exprimé leur gratitude pour les équipements fournis qui vont améliorer leur quotidien, notamment leur efficacité et leur sécurité au travail. Avec le renforcement de capacités de productions, elles ont magnifié cette initiative soulignant que c'est une opportunité, pour elles, de contribuer activement à la croissance économique de leur communauté tout en préservant les ressources ostréicoles pour les générations futures.



Après cette étape, une autre est prévue d’ici trois mois pour la finalisation de la pose des équipements. Ce sera l’occasion de détacher les huîtres des guirlandes et les mettre dans les pochons en vue d'assurer leur grossissement pour avoir d'ici une année des huîtres commerciales mais également de qualité.