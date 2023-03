Après une année de mise en œuvre, les Mbourois adoubent le « Yessal Mbour » du Maire Cheikh Issa Sall

Le Maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a fait face aux Mbourois « Jokko ak Wa Mbour », ce samedi, sur l’esplanade de l’hôtel de ville, afin de présenter son bilan après une année d’exercice à la tête de la municipalité. Cet exercice a aussi permis au Maire de dialoguer directement avec ces administrés sur des questions ayant trait au développement de la commune.

Cette démarche a été hautement appréciée par les populations qui estiment qu’à travers cet exercice, le Maire Cheikh Issa Sall vient de démontrer que la reddition des comptes, la gestion participative et la participation citoyenne constituent des priorités de son programme « Yessal Mbour ».

Depuis son arrivée à la tête de la municipalité de Mbour, Cheikh Issa Sall déroule, avec son équipe, son programme « Yeessal Mbour ». La ville vit au rythme des réalisations qui, à terme, vont considérablement changer le cadre de vie des populations tant au niveau des services que des infrastructures.

« Un an, ce n’est pas assez pour dresser un bilan à mi-parcours à la tête d’une municipalité́, mais suffisant, pour un maire ambitieux et travailleur, de faire le point sur la vie de sa commune et de revenir sur les projets lancés. En mobilisant les compétences, en travaillant en équipe, en sachant écouter, déléguer, on peut aller loin. Depuis plus d’un an, nous sommes engagés sur tous les fronts pour faire de Mbour une ville encore plus prospère qu’elle ne l’a plus été depuis sa communalisation il y a presque un siècle », a déclaré le Maire Cheikh Issa Sall.