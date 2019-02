Après un bref passage à Dakar : Le candidat de la coalition "Madické 2019" attendu aujourd’hui dans le Ndiambour et le Kayor

Pas un candidat n'y échappe. Le nord-ouest du pays est un point de passage obligé pour les cinq candidats à la présidentielle du 24 février 2019, dans le cadre de la campagne électorale. C'est au tour de Me Madické Niang de faire le déplacement ce jeudi dans le Ndiambour, une zone qui couvre la région de Louga, au nord-ouest du Sénégal.



Le candidat à la présidentielle vient y exposer les mesures phares et d'urgence de son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Son objectif cependant, est de rallier à sa candidature, les électeurs fidèles du Parti démocratique sénégalais (PDS). Il espère aussi séduire, ou au minimum convaincre de rester dans l'abstention, les sympathisants du président sortant.



Après un bref passage à Dakar, Madické Niang est reparti en campagne, en allant défier Aymérou Gningue à Mérina Dakhar dans le département de Tivaouane, Mamour Diallo et Moustapha Diop à Louga, Me Abdoulaye Wade à Kébémer et Modou Diagne Fada à Darou Mousty. Celui qui se présente comme «Le Choix qui Rassure» va aussi se rendre à Pékesse, un des bastions de la majorité présidentielle...