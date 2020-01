Après trois jours de détention à l’aéroport de Tunis Carthage : Ndèye Sokhna Sané battue et expulsée de Tunisie

Un autre dossier chaud pour le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l’extérieur, concernant une Sénégalaise répondant au nom de Ndèye Sokhna Sané.

Par la force ! Ibrahima Ba, le secrétaire général de l’Association des Sénégalais vivant en Tunisie, est hors de ses gonds, quand il explique la ‘‘décision arbitraire’’ dont la compatriote a été victime. ‘‘La seule chose qu’ils aient dite est qu’elle a été fichée. C’est le seul semblant d’explication, alors qu’elle est bel et bien en règle’’, s’époumone-t-il au bout du fil, quand “EnQuête’’ l’a joint hier. Il en veut pour preuve le fait que les autorités tunisiennes aient délivré à la dame une carte provisoire qui devait expirer ce 12 janvier en attendant de lui décerner une carte de séjour. Mieux, Ndèye Sokhna Sané s’est également vu accorder une autorisation de sortie du territoire tunisien, quand elle a passé des vacances d’un mois au Sénégal entre le 1er décembre 2019 et ce 1er janvier 2020. Arrivée à l’aéroport international de Tunis-Carthage dans la nuit du jeudi à vendredi à 4 h du matin, son calvaire a commencé depuis. Les membres de l’association se sentent d’autant plus meurtris par ce traitement que ce sont eux qui lui ont suggéré de résister pour ne pas aller en salle d’embarquement, car elle était en règle et qu’une procédure était engagée par l’Ast pour sa non-expulsion. ‘‘Ce qui fait le plus mal, est que nos autorités n’ont même pas pu avoir le procès-verbal qui notifie et motive la décision d’expulsion’’, ajoute-t-il. Ses camarades et lui prévoient de tenir un point de presse à Tunis pour dénoncer cet acte. Ndèye Sokhna Sané : ‘‘Cinq personnes m’ont rouée de coups. Cinq personnes !’’ La jeune dame, qui travaille comme femme de ménage, a également pu porter un témoignage audio par WhatsApp, après une âpre bataille pour rentrer en possession de son téléphone. S’adressant à Ibrahima Ba, elle déclare : ‘‘Ils m’ont dit hier (dimanche) que mon ambassadeur viendrait me voir aujourd’hui (lundi). Puis, dans la foulée, ils sont venus me présenter un billet retour sur Dakar. Je leur ai opposé un refus et leur ai dit que j’attendais de m’entretenir avec l’ambassadeur (Ndlr : Khadidiatou Tall Faye). Ils m’ont alors trainée de force devant la salle d’embarquement. Cinq personnes m’ont rouée de coups (pleurs). Cinq personnes ! Sans qu’aucun n’intervienne. Cinq personnes m’ont battue et m’ont confisqué mon téléphone par la suite. Tall (Ndlr : le deuxième conseiller de l’ambassade) est venu. Il n’a fait que répéter ce qu’il a dit hier et avant hier. Il dit qu’il ne peut absolument rien y faire, car on est sur le territoire d’un pays souverain et qu’il fallait que je rentre. Il m’a dit que mon niveau d’éducation était faible. Que je devais rentrer. Quand je lui ai fait remarquer qu’ils détenaient toujours mon téléphone, il a répondu qu’ils me le rendraient au moment de l’embarquement. C’est moi qui ai fait un boucan qui a révolté des passagères européennes qui se sont interposées pour mon téléphone », a témoigné Ndèye Sokhna Sané. L’Ast se dit d’autant plus offusquée par ce traitement que dans la culture tunisienne, les châtiments corporels ne sont jamais infligés aux femmes, du moins pas en public.