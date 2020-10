Après sa libération, la travailleuse humanitaire Sophie Pétronin est rentrée en France.

L’ex otage Sophie Pétronin est arrivée ce vendredi 9 octobre à Paris. Elle a été accueillie à l’aéroport de Villacoublay par le président français Emmanuel Macron, rapporte RFI.



La travailleuse humanitaire a recouvré la liberté hier jeudi 8 octobre en même temps que l’homme politique malien Soumaïla Cissé et deux autres otages de nationalité italienne. Ils étaient détenus par le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al Qaida.



Leur libération n’a été possible que parce que les autorités maliennes ont accepté de libérer à leur tour des dizaines de militants islamistes.



L’ex otage française a donné une interview à RFI dans laquelle elle affirme avec sérénité avoir transformé sa détention en retraite spirituelle. « J’étais dans l’acceptation de ce qui m’arrivait, je n’ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sortie », a ajouté l’humanitaire qui compte retourner à Gao où on l’appelle « Maman Sophie ».