Après leur intervention suite au crash de l'hélicoptère de l'armée de l'air : Des pêcheurs de Toubacouta faits chevaliers de l'ordre national du lion avec en prime 500.000 francs chacun

Au mois de mars dernier, des pêcheurs de la commune de Toubacouta s'étaient singularisés par leur bravoure en intervenant les premiers à la suite du crash d'un hélicoptère de l'Armée de l'air au large de Missirah.

Dix mois après ce drame, la nation sénégalaise, à travers le président de la République, leur rend hommage. En effet, autorités locales et pêcheurs ont été les hôtes du palais de la République le temps d'une cérémonie de décoration au rang de chevalier de l'ordre national du Lion.



À cette occasion, Macky Sall a prononcé un discours pour remercier au nom de la nation sénégalaise ces héros qui ont fait montre d'un altruisme rare pour sauver des vies dans des conditions hostiles. Pour le chef de l'État, ces pêcheurs de Missirah et de Toubacouta doivent être donnés en exemple de civisme et d'altruisme aux générations actuelles et celles à venir. Preuve que leurs actes de bravoure resteront à jamais dans la mémoire collective. Cerise sur le gâteau, ces pêcheurs sont repartis du palais avec chacun une enveloppe de 500 000 francs.



En provenance de Ziguinchor, un hélicoptère de l'armée de l'air qui avait à son bord 20 personnes dont quatre membres de l'équipage s'était écrasé dans les Mangroves, faisant 9 morts et 12 blessés. Les faits se sont déroulés le 14 mars dernier.