Après le rapport de la mission d’informations : une séance plénière de l’Assemblée nationale consacrée au dossier des inondations

La Mission d’information que le Bureau de l’Assemblée nationale déposera son rapport au plus tard le 31 octobre 2020, auprès du Chef de l’État. Lorsque le Rapport de la Mission d’information aura été déposé, et que l’ensemble des Députés en aura pris connaissance, une séance plénière de l’Assemblée nationale sera consacrée au dossier des inondations, annonce le Président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse dans un communiqué. À cette occasion, tous les Ministres concernés seront présents et répondront aux questions des Députés. Les nécessaires recommandations qui seront consignées dans le Rapport devront tenir compte, renseigne Niasse, des nouvelles données induites par les pluies diluviennes exceptionnelles des 5 et 6 septembre 2020.La Mission d’information, selon le Président de l’AN toujours, devra prendre connaissance de tous les aspects du dossier des inondations, en maîtrisant les données techniques, les prévisions et en procédant à un état des lieux exhaustif, avant de formuler des recommandations précises. Une revue documentaire, s’imposera à elle toujours portant sur ces points évoqués, en y incluant toutes les séquences du Plan décennal de Lutte contre les Inondations (PDLI), les ressources mobilisées et l’état d’exécution. Naturellement, la Mission d’information procédera à l’audition de tous les acteurs concernés, les Ministres, les Directeurs généraux et les hauts fonctionnaires, dans un cadre approprié, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.À ce stade, enfin, a-t-il conseillé, la démarche scientifique doit être de rigueur, parce qu’il s’agit de comprendre un phénomène qui a déjà fait l’objet de travaux d’experts, à l’échelle de la planète. À cet égard, il serait utile d’examiner les Recommandations de la COP 21, qui ont notamment porté sur le Pacte vert, le réchauffement de la planète, les changements climatiques et leurs conséquences.Après quoi, les visites de terrain devront être organisées, avec le recours à l’expertise nationale, en amont et en aval.