Après le rappel à Dieu d’Ahmet Amar : NMA Sanders a un nouveau DG

Après le rappel à Dieu le 22 Juillet dernier, du Fondateur et Président Directeur Général de NMA SANDERS, Ahmet Amar, l’entreprise se réorganise. En effet, le Conseil d’administration, réuni le lundi 14 octobre 2019 dernier, a décidé de nommer Messieurs Papa Madiop Amar et Thiendaté Bouyo Ndao respectivement, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général.