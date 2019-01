Après le clip Saï Saï de Keur-gui, Abdoulaye Khouma de la Cojer nationale fait des déballages sur Thiat et Kilifeu

La Cojer nationale est très remontée contre le single de Keur Gui. Abdoulaye Khouma, natif également de la même région que Thiat et Kilifeu, fait des déballages sur ses derniers en estimant que ce sont eux les vrais " saï saï ", puisqu'ils traînent des casseroles avec dame justice et qu'ils sont instrumentalisés par des ONG étrangères et que cette tactique ne passera pas.