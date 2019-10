Après la sortie du SYNPICS : Excaf commandite un audit organisationnel pour évaluer les dysfonctionnements.

En conférence de presse mardi dernier, le Synpics avait abordé la situation de trois organes de presse, à savoir la RTS, le groupe Excaf et le quotidien Direct info. Et comme pour donner suite à cette sortie, le groupe Excaf, selon plusieurs organes de presse parus ce matin, aurait commandité un audit organisationnel, pour évaluer les dysfonctionnements et annoncer en même temps une refonte de la structure. Ce qui permettra de faire le bilan sur les compétences des différents profils et corriger les procédures qui n’auraient pas été respectées. Ainsi, la direction promet de régler le problème le plus rapidement possible...



Pour rappel des travailleurs du groupe sont restés plusieurs mois sans percevoir leurs salaires. Et malgré ils continuent d’exercer leur métier.