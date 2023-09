Après la décision judiciaire pour la restitution de Locafrique à Khadim Bâ : Le directeur général et l’administrateur de la société sous le magistère de Amadou Bâ (père) , arrêtés par la Sûreté urbaine (Su)

Tout semble sourire à Khadim Bâ après qu’il lui soit restitué l’entreprise Locafrique par le juge des contentieux du Registre de commerce. C’est un autre fait judiciaire dont l’instigateur n’est autre que le nommé Khadim Bâ. Dans sa parution de ce jeudi, le quotidien « Les Échos » fait savoir que le procureur de la République a donné une suite à la plainte de Khadim Bâ contre des membres de l’équipe de son père, Amadou Bâ.



En effet, Imencio Moreno et Jean Michel Borelli, respectivement Directeur général de Locafrique et administrateur de la société sous le magistère de son père, « sont aujourd’hui entre les mains de dame justice » informe le journal confrère . Ils ont été arrêtés et placés en position de garde-à-vue, par la Sureté urbaine, pour les infractions présumées de « vol, violence et voie de fait ». Ils sont accusés d’avoir défoncé la porte du bureau de Khadim Bâ à Locafrique, sans ordonnance d’ouverture de porte, lorsqu’ils ont voulu exécuter l’ordonnance d’expulsion dont avait bénéficié le père.



C’est ainsi que, Khadim Bâ, ayant encore ses affaires dans le bureau, n’a pas hésité à saisir la justice d’une plainte. Aujourd’hui que le juge du Tribunal de commerce lui restitue Locafrique, Khadim Bâ s’estime être plus que jamais dans ses droits.



Rappelons que cette histoire remonte à environ 5 mois. Amadou Bâ avait obtenu une ordonnance du juge des requêtes statuant en référé, prononçant l’inscription au Registre de commerce de la société Locafrique SA des noms de Imencio Moreno, Jean Michel Boreli et Amadou Bâ. Une deuxième décision d’expulsion de Khadim Bâ et tout occupant de son chef sera également rendue. Toutes ces deux décisions ont été confirmées en appel.



Ainsi, Amadou Bâ a voulu exécuter l’ordonnance d’expulsion. Il a loué les services d’un huissier, mais cela ne s’est pas passé comme il le souhaitait. Du moins cela n’a pas été facile pour lui. C’est dans ces circonstances, selon son fils, que le Directeur général Imencio Moreno ainsi que Jean M Borelli se sont permis de défoncer sa porte, sans y être autorisés par une ordonnance du juge. D’où la plainte de Khadim Bâ.



L’on se souvient, que Amadou Bâ également s’était plaint en justice des agissements de son fils, qui, accusait-il, ne voulait pas s’exécuter et quitter les lieux malgré l’ordonnance d’expulsion qui a été brandie devant lui. Selon le père, son fils avait fait venir des nervis pour empêcher l’exécution de la décision.