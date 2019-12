Après l'attaque meurtrière d'Inatès, les dirigeants du G5 Sahel en sommet extraordinaire ce dimanche au Niger.

Les dirigeants des pays du G5 Sahel se réunissent ce dimanche 15 décembre à Niamey en sommet extraordinaire. Cette rencontre à laquelle prendront part les présidents des cinq pays concernés, se tient dans un contexte pour le moins particulier.



Mardi 10 décembre, une position de l'armée nigérienne à Inatès, dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne, a fait l'objet d'une attaque meurtrière qui a fait 71 morts parmi les soldats. L'assaut meurtrier a été revendiqué par l'Etat islamique.



Il s'agira donc ce dimanche, pour les pays du G Sahel, de discuter des stratégies à mettre en oeuvre pour que pareil carnage ne se reproduise plus.



Ce sera sans doute l'occasion pour Roch Marc Christian Kaboré et ses homologues du Niger, du Mali, du Tchad et de la Mauritanie d’arrêter une position commune en vue du sommet de Pau dont la tenue est prévue en janvier 2020.



Initiée par le président français, cette rencontre de clarification sur la présence de l'armée française dans le Sahel devait se tenir le 16 décembre, mais a été reportée dans la foulée de l'attaque d'Inatès.