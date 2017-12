Après l’attaque de New York, Trump demande un durcissement de la politique migratoire

L’attaque terroriste qui a fait trois blessés, lundi 11 décembre, dans le métro new-yorkais, constitue la preuve qu’une réforme de la politique migratoire, « laxiste », est « une urgente nécessité », a estimé le président des Etats-Unis, Donald Trump, en fin d’après-midi. Il a une nouvelle fois demandé au Congrès de « voter des réformes législatives pour protéger les Américains ».



En début de matinée, un homme de 27 ans, originaire du Bangladesh, avait fait exploser la bombe artisanale qu’il portait sur lui dans un couloir bondé reliant deux centres névralgiques des transports de la ville. Une attaque immédiatement qualifiée de « tentative d’attentat terroriste » par le maire démocrate de la ville, Bill de Blasio. Le suspect a été arrêté.



Arrivé aux Etats-Unis en 2011 dans le cadre d’un regroupement familial, le suspect habite le quartier de Brooklyn et n’a pas de métier connu. Selon le maire de New York, il n’a « aucun passé criminel ni aucune indication de radicalisation préalable ». M. Trump a toutefois jugé que le système de « migration en chaîne » permettant aux membres d’une même famille de se retrouver aux Etats-Unis était « incompatible avec la sécurité nationale » et permettait l’entrée sur le territoire « à beaucoup trop de gens dangereux ».



Un peu plus tôt, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, avait aussi plaidé pour « une immigration fondée sur le mérite ». « Nous devons nous assurer que les gens qui entrent dans notre pays ne viennent pas pour faire du mal à nos concitoyens. »



Les liens exacts de l’assaillant avec une organisation extrémiste ne sont pas encore clairs, mais, selon la presse américaine, l’homme, blessé à l’abdomen et hospitalisé, aurait dit aux enquêteurs avoir été « inspiré par l’organisation Etat islamique [EI] ». Il se serait radicalisé sur Internet, où il aurait aussi appris à confectionner son engin explosif.



Trois personnes qui se trouvaient à proximité immédiate du kamikaze ont été légèrement blessées. Des caméras de surveillance montrent le terroriste marchant normalement au milieu de la foule avant qu’un nuage de fumée blanche n’enveloppe rapidement la scène, dévoilant ensuite son corps gisant sur le sol.



Décret anti-immigration



Cette attaque est la seconde survenue à New York en moins de deux mois. Fin octobre, un attentat au camion-bélier perpétré par un Ouzbek dans le sud de Manhattan avait fait huit morts et une douzaine de blessés. L’homme, qui avait prêté allégeance à l’EI, avait été immédiatement arrêté et emprisonné. Il a depuis été inculpé et risque la prison à perpétuité.



Le président américain avait alors dit espérer la peine de mort pour le suspect, arrivé en 2010 grâce à la loterie qui, chaque année, permet à 50 000 ressortissants étrangers d’obtenir une carte verte et un permis de travail. M. Trump avait aussitôt demandé que soit mis fin à ce système controversé.



Il y a tout juste une semaine, la Cour suprême des Etats-Unis a donné son feu vert à l’application de la dernière version du décret anti-immigration, promis depuis près d’un an par le président américain et censé limiter les risques sécuritaires pour le pays.



Ce texte, qui doit encore être examiné par des cours d’appel fédérales, vise à interdire l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays jugés hostiles aux Etats-Unis ou ayant des liens supposés avec le terrorisme : Corée du Nord, Iran, Libye, Somalie, Syrie, Tchad et Yémen. La Corée du Nord a été ajoutée pour contrer les critiques qui dénonçaient dans le texte un biais antimusulman.