Après avoir purgé une peine de 5 ans de prison, le mécanicien tombe avec 1,5 kg de Yamba

Sadio Samba et Serigne Mbaye ont comparu ce matin devant le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour offre et cession de chanvre indien et complicité de ce chef. C’est au mois de décembre dernier que les susnommés ont été arrêtés et interpellés par les gendarmes au rond-point de Yoff.

Entendus, Serigne Mbaye avait déclaré qu’il a croisé le sieur Samba qui lui a tout simplement demandé de le déposer, mais il ne savait pas qu’il détenait de la drogue. Interrogé à son tour, il avait reconnu les faits sans ambages, disant qu’il a acheté la drogue chez son fournisseur Moussa Diop qui se trouve à Kaolack. Devant le juge Serigne Mbaye a confirmé ses propos, mais Sadio a fait un revirement à 90 degrés : « on a trouvé une ficelle de chanvre dans mes poches, je n’avais pas de sac » a t’il déclaré .





Le ministère public a requis une peine de 2 ans ferme contre Sadio Tamba et la relaxe contre son co prévenu



L’avocat de la défense a demandé une disqualification car son client n’a pas été trouvé en train d’offrir ou de céder de la drogue.



Le tribunal a finalement relaxé Serigne Mbaye et condamné Sadio Tamba à deux ans ferme...