Après avoir gelé ses activités au Pds : Mayoro Faye vers la création de son parti ?

Après la suspension de ses activités au sein du Parti démocratique sénégalais suite à ce qu'il a qualifié de complot et de trahison contre sa personne à l'occasion des investitures pour les législatives du 31 juillet 2022, Mayoro Faye, jusque-là Secrétaire Général National adjoint du parti démocratique sénégalais s’est rendu à Saint-Louis ce week-end. Est-ce une occasion pour le libéral de se lancer vers d’autres perspectives politiques ?



Rencontrant la base et revenant sur les différentes péripéties et manque de considération, dont il a été victime en dépit de ses 20 ans d’ancrage dans le parti, Mayoro Faye semble s’ouvrir une brèche pour poser les jalons d’un autre cadre pour tenter de s’imposer dans l’espace politique qu’il doit certainement au regard de son parcours, maîtriser.



Mayoro Faye devra prendre conscience de sa responsabilité s’il compte désormais conduire la destinée des militants qui veulent le voir franchir les étapes pour une nouvelle aventure prometteuse...