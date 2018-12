Après avoir déposé la candidature de Boubacar Camara, le mandataire de la coalition FIPPU réclame un débat d'idées

Ibrahima Sylla et Aly Guèye ont déposé ce mardi 11 décembre, la candidature de Boubacar Camara au Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas le parrainage qui leur posera problème, d'après ce que le premier a servi à la presse au terme de son entrevue avec le Greffier en chef auprès de qui, la candidature de la coalition Fippu a été enregistrée. Selon Ibrahima Sylla, ils ont collecté assez de parrainages pour prendre part aux élections. Le Directeur de Campagne de Boubacar Camara assure même qu'ils ont gardé en lieu sûr des parrainages pour parer à toute éventualité. En outre, M. Sylla réclame un débat d'idées et un dialogue entre différents prétendants et non des duels entre candidats.