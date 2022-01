Après avoir brûlé un drapeau Lgbt à la Zawiya et à l'Assemblée nationale : Xrum Xaax « encore » arrêté…

L’activiste Abdou Karim Guèye dit Xrum Xaax est devenu un récidiviste des commissariats. En effet, il vient d’être arrêté avec huit de ses camarades de « Nittu Deug » par les éléments du commissariat de Dakar-Plateau. L’information a été donnée par son conseil Me Cheikh Koureïchy Ba.



Selon la robe noire, ils ont été conduits au commissariat de la police du Plateau. Il est reproché à l’activiste et ses camarades d’avoir incendié, juste après la prière du vendredi à la Zawiya et devant le palais de l'Assemblée nationale, le drapeau arc-en-ciel qui serait celui de la communauté Lgbt.



Pour rappel, Xrum Xaax a été récemment arrêté pour trouble à l’ordre public, avant d'être relaxé. Il a été attrait également le jeudi 21 octobre 2021 à la barre du Tribunal Correctionnel de Dakar par Mame Mbaye Niang, chef de cabinet du président Macky Sall, pour diffamation. Il avait accusé le candidat à la mairie de Dakar de vouloir quitter l’Apr pour rejoindre le leader du Pastef Ousmane Sonko...